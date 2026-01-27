El regreso de la yegua de jerarquía con la yunta de moda que promete sacudir los acumulados en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos publicaron la tarde del lunes los listados oficiales para la reunión de este domingo 1 de febrero. El proceso de confirmación y posterior divulgación a través de las redes sociales institucionales permite a la afición conocer la nómina de los ejemplares que verán acción en las diez pruebas programadas. El espectáculo hípico promete emociones de principio a fin con compromisos de alto nivel competitivo.

La Rinconada: Regresa Cambio de Cuadra Yegua 5y6 nacional

La carrera de los acumulados, décima del programa, destaca por su paridad y grado de dificultad para los pronosticadores. Un total de 14 yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadoras de una competencia, se darán cita en esta prueba de cierre. En este grupo sobresale el nombre de Rose Sensations, purasangre de cinco años que finaliza un periodo de inactividad de 77 días.

La hija de King Seraf asume este nuevo compromiso ahora bajo la tutela del entrenador Riccardo D’Angelo. La campaña de esta castaña contempla 16 actuaciones con un triunfo en su historial. Su última aparición en pista ocurrió el pasado 16 de noviembre, fecha en la cual finalizó en el tercer lugar bajo la conducción de Quevedo. Un análisis de su trayectoria revela que ha enfrentado a lotes de jerarquía superior, lo cual le otorga una ventaja competitiva frente a rivales con menor experiencia.

Pese a la presencia de yeguas más jóvenes en la nómina, Rose Sensations posee el potencial necesario para obtener la victoria. Para esta oportunidad, la cuadra de "Ricky" D'Angelo aseguró los servicios del jinete aprendiz Félix Márquez. Esta decisión técnica aporta un descargo favorable de cuatro kilogramos que resultará determinante en los metros finales del recorrido. Además, la estadística respalda esta alianza: la yunta entre el preparador y el joven látigo registra una efectividad hasta el momento del 67%, producto de dos triunfos en apenas tres intentos.

La defensora de los colores "Soñadores" partirá por el puesto de pista siete. Con el ajuste en el entrenamiento y el alivio en el hándicap, Rose Sensations se perfila como una de las principales aspirantes a cruzar la meta en ganancia y brindar un cierre de oro a los seguidores del 5y6 nacional.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Rose Sensations: Reaparece

Ene 23 F. Marquez E/S 15,2 28 40,1 (600) 52,4 2p 65,4 4p 80/ muy cómoda y muy bien con remate de 12,1. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.