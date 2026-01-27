Emoción en La Rinconada: Noel Kucich agradece el respaldo del mundo hípico tras su estreno triunfal

Suscríbete a nuestros canales

Pocas metas resultan tan satisfactorias para un profesional del hipismo como alcanzar la victoria en su estreno oficial. Noel Kucich vivió este momento el pasado domingo en el óvalo de Coche. Tras una trayectoria destacada en la cría nacional y como propietario, el ahora preparador inició su nueva faceta con un éxito inmediato en la pista.

La jornada dominical constó de diez compromisos, entre los cuales resaltó la victoria del importado Ekati King en la Condicional Especial. Asimismo, el juego del 5y6 nacional mantuvo su ritmo ascendente con una recaudación total de Bs 203.039.480,00.

El triunfo de Kucich ocurrió precisamente en la quinta carrera del programa, evento que dio apertura al pool. La prueba estuvo reservada para ejemplares de 7 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras. El ejemplar My Five Mate, bajo la conducción de Johan Aranguren, dominó las acciones de punta a punta. El purasangre cruzó la meta en una demostración de superioridad y registró un tiempo final de 67,2 para el recorrido.

Tras el impacto de este resultado, el mundo hípico expresó numerosas felicitaciones y palabras de aliento hacia el entrenador. Por su parte, Kucich utilizó su cuenta personal en la red social X este lunes para manifestar su gratitud. En su mensaje, agradeció a quienes celebraron el triunfo de My Five Mate, extendió el reconocimiento al equipo de la cuadra @myrunningmate_ y reafirmó su compromiso de cara a los próximos compromisos de la temporada.

Este triunfo marca el inicio de un ciclo prometedor para Noel Kucich en el Hipódromo La Rinconada. La efectividad demostrada con My Five Mate ratifica su capacidad para la puesta a punto de los corredores bajo su tutela. El gremio hípico y la afición permanecen atentos a las próximas inscripciones de este preparador, quien ya inscribió su nombre en el libro de ganadores de la temporada 2026 con un debut impecable.