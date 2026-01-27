El purasangre que nunca corre mal reaparece este domingo con monta estelar para intentar la gran sorpresa en el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

El primer domingo de febrero marca el retorno de la actividad al Hipódromo La Rinconada con la quinta reunión del año. El óvalo de Coche recibirá a la afición con un programa de diez pruebas de alto nivel competitivo.

La Rinconada: Batacazo 5y6 Carreras

En la octava competencia de la tarde dominical, y cuarta de las válidas del 5y6 nacional se va a correr una prueba para caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 1 carrera, en distancia de 1,300 metros, donde hay una nómina de once purasangres a competir, y el entrenador Oscar Manuel González recibe al ejemplar Gran Morey proveniente de la cuadra de su colega Carlos Luis Uzcátegui.

Gran Morey, que ahora contara con la monta del jockey profesional Jean Carlos Rodríguez, para el Stud “Yellowstone”, dicho ejemplar reaparece luego de un descanso de 203 días sin competir en jornadas oficial es en la arena del coso de Coche.

Su más reciente actuación fue el pasado 22 de junio del 2025 en la carrera número 232 y en principio había arribado en el tercer lugar, pero fue bajado a la quinta casilla por tropiezos ocasionados.

Siempre deben tener presente que el ejemplar es un producto del campeón pistero y doble coronado Ocean Bay en Caribbean Poker por Seek Smartly, nacido y criado en el Haras Alegría, el cual tiene una victoria en nueve presentaciones.

Ejercicio Previo: La Rinconada Gran Morey Reunión 05

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 23 de enero del 2026, con el mismo Jean Carlos Rodríguez en pelo 17 31,2 45,4 (600) 60,2 2p 74,2/89,2// cómodo, todo el trayecto con remate de 14,2. Informó la División de toma tiempos del INH.