El desafío estadístico de Supreme Legacy en el cierre de la jornada dominical en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 1 de febrero para la quinta reunión de la temporada 2026. El primer meeting del año continúa con una cartelera de diez competencias que promete emociones intensas para la afición. Sin embargo, el nombre de Supreme Legacy acapara la atención de los analistas en la carrera de los acumulados por una serie de factores determinantes.

Supreme Legacy: La Rinconada Regreso Acumulados 5y6

La hija de Lead Astray en Princess Dreamy regresa a la acción tras un ayuno de 70 días con la monta del mismo Jhonatahan Aray. Su historial registra una única victoria, obtenida el pasado 6 de abril en trayecto de 1.200 metros. No obstante, su retorno al óvalo de Coche ocurre bajo circunstancias particulares que el apostador debe evaluar con rigor.

La pupila de Rubén Lanz enfrentó un serio contratiempo el pasado 23 de noviembre de 2025. En aquella ocasión, el servicio veterinario ordenó su retiro oficial previo a su participación debido a un cuadro de cólico. La estadística en estos casos resulta implacable: de 72 ejemplares retirados por esta afección en La Rinconada, apenas cinco lograron la victoria en su compromiso inmediato. Supreme Legacy intentará desafiar esta tendencia negativa este domingo.

¿Qué es el cólico en los purasangres?

El cólico equino es un síndrome de color abdominal, a menudo grave y potencialmente mortal, que constituye la causa principal de muerte en caballos, originado generalmente por obstrucciones, gases o torsiones en su largo sistema digestivo.

Pedigree: Supreme Legacy Quinta Reunión La Rinconada

A pesar de este antecedente, el linaje de la castaña de cuatro años respalda su calidad. Es medio hermana materna de Another Legacy, la tordilla que alcanzó el precio máximo de 26.000 dólares en la subasta Unicria 2022. Además, es hermana completa del potro Pedro Antonio, quien cumplió un destacado debut el pasado domingo con un tercer lugar.

¿Logrará Supreme Legacy imponer su clase genética y superar la barrera estadística del cólico? La respuesta llegará en los metros finales de la última carrera, donde la castaña buscará su segundo triunfo profesional y el cierre de oro para los seguidores del 5y6 nacional.