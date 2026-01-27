Mucho ojo en la R05: El regreso estratégico de la yegua que acaparó las miradas en su debut

Suscríbete a nuestros canales

Como es habitual, este domingo 01 de febrero de 2026, se llevará a cabo la reunión número 05 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada.

La emocionante programación incluirá 10 competencias, la cual no se incluye prueba selectiva y forma parte del calendario hípico nacional. Este evento promete ofrecer una jornada llena de entretenimiento para todos los aficionados.

Programación R05: La Rinconada Ejemplar Reaparece Datos Hípicos

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la segunda carrera, en distancia de 1.300 metros, para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en la que participan un total de seis participantes.

Arantza Victoria es una de las competidoras que para esta ocasión llevará el número tres en la gualdrapa, con la monta del jinete profesional Maykor Ibarra, y se estrena en la cuadra del trainer Deibis Guevara para los colores del Stud Arantza & Victoria, regresa al óvalo caraqueño después de 77 días, al mismo tiempo no utilizará los implementos Boza en Z (-Bz) y Martingala (-M).

La campaña general de esta hija de King Seraf en La De Mercedes, en la arena caraqueña es de una sola actuación que fue en su debut del día 16 de noviembre de 2025 como dosañera, fue capaz de llegar quinta a 16 cuerpos de la ganadora Solana. Hay que acotar que justamente en su carrera de estreno, Arantza Victoria se postuló como la tercera favorita de Gaceta Hípica.

Ejercicio previo: Carrera La Rinconada

El sábado 24 de enero en la arena caraqueña, la nueva presentada de Guevara marcó 69’’4 para 1.000 metros, en pelo, cómoda y bien con remate de 12’’3 y con el mismo jockey Maykor Ibarra.