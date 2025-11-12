Hipismo

¡A llenar la cartera! Maykor Ibarra revela el potencial de sus dos "Bombazos" en el 5y6 de La Rinconada

Este miércoles, en la mañana de ajustes, el equipo de Meridiano Web entrevistó al profesional

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 11:42 am
¡A llenar la cartera! Maykor Ibarra revela el potencial de sus dos "Bombazos" en el 5y6 de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Maykor Ibarra, jinete experimentado que alterna constantemente entre los hipódromos de Valencia y La Rinconada, demuestra siempre disposición con el equipo de Meridiano Web; hoy no fue la excepción.

Datos Hípicos: Entrevista ganadora Jinete La Rinconada 

Tras chequear a fondo los ejemplares próximos a correr, Ibarra tomó unos minutos para hablar de sus dos compromisos en la venidera reunión de carreras, la cual se realizará este domingo 16 de noviembre en el coso capitalino. El profesional asegura tener dos cartas con potencial para entregar buenos dividendos en el juego del 5y6.

“Saludos a toda la afición hípica, dos compromisos importantes en el 5y6 para este domingo”

Tu primera monta es a la altura de la octava carrera, primera válida con la yegua Gran Feronia.

-Esta yegua la ajuste del aparato, muy bien. Para esta ocasión le retiran el implemento gríngola y de verdad esperamos que esta yegua como anda en condiciones se presente como el toquecito de buen dividendo en el 5y6.

                                        

 Luego de 259 días sin correr a la altura de la décima carrera será encargado de montar al caballo Counsellor, ahora entrenado de Ramón García.

- Sí, este caballo reaparece bajo la preparación del trainer Ramón García. También tuve la oportunidad de brisearlo y lo hizo bastante bien, pues ha mostrado mucha ligereza. Esperamos tomar la delantera con la intención de lograr una gran reaparecida.

                                         

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo