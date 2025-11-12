¡A llenar la cartera! Maykor Ibarra revela el potencial de sus dos "Bombazos" en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Maykor Ibarra, jinete experimentado que alterna constantemente entre los hipódromos de Valencia y La Rinconada, demuestra siempre disposición con el equipo de Meridiano Web; hoy no fue la excepción.

Datos Hípicos: Entrevista ganadora Jinete La Rinconada

Tras chequear a fondo los ejemplares próximos a correr, Ibarra tomó unos minutos para hablar de sus dos compromisos en la venidera reunión de carreras, la cual se realizará este domingo 16 de noviembre en el coso capitalino. El profesional asegura tener dos cartas con potencial para entregar buenos dividendos en el juego del 5y6.

“Saludos a toda la afición hípica, dos compromisos importantes en el 5y6 para este domingo”

Tu primera monta es a la altura de la octava carrera, primera válida con la yegua Gran Feronia.

-Esta yegua la ajuste del aparato, muy bien. Para esta ocasión le retiran el implemento gríngola y de verdad esperamos que esta yegua como anda en condiciones se presente como el toquecito de buen dividendo en el 5y6.

Luego de 259 días sin correr a la altura de la décima carrera será encargado de montar al caballo Counsellor, ahora entrenado de Ramón García.

- Sí, este caballo reaparece bajo la preparación del trainer Ramón García. También tuve la oportunidad de brisearlo y lo hizo bastante bien, pues ha mostrado mucha ligereza. Esperamos tomar la delantera con la intención de lograr una gran reaparecida.