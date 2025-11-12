La Rinconada: Debuta este domingo un hijo del Triplecoronado King Angelus

Suscríbete a nuestros canales

La emoción hípica se apoderará este domingo 16 de noviembre en el majestuoso hipódromo La Rinconada, con la celebración de la reunión 44 del tercer meeting.

A partir de las 12:35 de la tarde, los aficionados hípicos podrán disfrutar de las 13 competencias, que incluyen cuatro importantes clásicos.

Team Ramon: Debut Pedigree de Campeones

La décima carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, reunirá a 11 caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros, pautada para las 4:20 de la tarde.

Entre los participantes, destaca la presentación de Team Ramon, un potro tresañero que hará su debut en el principal óvalo venezolano bajo el entrenamiento de Miguel Cortez y con la monta del experimentado Jhonathan Aray, para los colores del Stud Capi Mueble.

Team Ramón, nacido y criado en el Haras El Nuevo Color posee un pedigrí impecable, siendo su padre King Angelus, reconocido Triplecoronado en Valencia en el año 2016, además de ser ganador de otras pruebas selectivas en el Hipódromo Nacional de Valencia.

Su madre Adrianalucila tuvo corta campaña pistera, mientras que su abuelo materno My Funny Horse fue un sprinter excepcional, que se ganó un espacio entre los mejores corredores que ha pasado por el hipismo venezolano y prueba de ello fue su victoria en la Copa Cañonero en el óvalo de Coche (2001), además de figurar tercero en el Clásico José Antonio Páez (GI) ese mismo año.

Ejercicios previos: La Rinconada

El pasado 31 de octubre con el aprendiz Samuel Yánez en silla, dejó parciales de: 27.3 42 52.1 (800 mts) 67.4, se fue de manos, movido con remate de 12.1.

El trabajo más reciente fue el día jueves 06 de este mes, reconoció el aparato, en pelo.