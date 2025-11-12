El que no arriesga no gana: Ejemplares de Gabriel Márquez listos para jugársela en la reunión 44 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La lucha del tercer meeting del circuito hípico se acerca a su desenlace final y, con ella, la temporada 2025 que pronto alcanza su culminación. Jinetes y entrenadores intensifican sus esfuerzos; buscan las victorias que los catapulten a un cierre de año exitoso.

En este contexto, la batalla por la cima del meeting es intensa. El entrenador Gabriel Márquez se mantiene en la cúspide, empatado a triunfos con su colega Carlos Luis Uzcátegui.

Gabriel Márquez: Meridiano Web Entrevista Reunión 44

Esta mañana de miércoles, el equipo de Meridiano Web visitó al preparador Márquez. Ante las cámaras, el líder de la estadística se mostró accesible y ofreció detalles exhaustivos de sus siete ejemplares inscritos para la jornada.

"Saludos a la afición hípica. Estoy muy contento de conversar sobre mis ejemplares que presenta este domingo el Hipódromo La Rinconada.

El óvalo caraqueño será nuevamente escenario de gala, con la disputa de varias pruebas importantes. Agradezco a Dios la oportunidad de participar esta semana y confío en que alcanzaremos una victoria para su gloria."

Gabriel, primer compromiso con a la potra Abusiva en yunta con Jhonathan Aray.

- Esta potranca ha evolucionado positivamente y se ha puesto en carrera. Debido a su peso físico, alternamos sus trabajos entre la pista (cancha) y la piscina (batea).

Para esta carrera, contará con la monta de Aray. Mañana realizaremos su ajuste final. Es un lote parejo y la carrera se presenta bonita; ojalá podamos estar en el tope del marcador.

Luego en la tercera carrera inscribió nuevamente al ejemplar Drako que baja a la distancia de 1.100 metros.

- Sí, este ejemplar viene de competir en una distancia larga y, la verdad, se ha aligerado notablemente. Para esta ocasión, su condición es bastante buena.

Vuelve a correr con la monta de Aray. Dado lo parejo del lote, creo que nuestro caballo tiene la capacidad de sorprender.

Primera selectiva de la tarde y Gaby Márquez dice presente por intermedio del potro Bunker.

- Este es un potro que ha respondido bien en sus presentaciones. Sin duda alguna, tiene la clase necesaria para destacar. Dios quiera que se mantenga sano para que pueda seguir incursionando con éxito en estos eventos selectivos.

Para el 5y6 nacional sus presentados arrancan en la segunda válida con el tordillo Luigino.

-Este ejemplar nuevamente va a los cuatro codos y todo lo ha hecho bien. Para esta ocasión vamos contra los tresañeros pero va favorecido en el descargo en una carrera preparatoria para las pruebas selectivas del mes de diciembre.

De verdad que nosotros hemos trabajado el caballo en largo, e incluso esta es la tercera carrera de él en los cuatro codos y considero que puede decidir no les extrañe que estemos en el tope del marcador.

Cuarta válida la importada Sizzle en recorrido de 1.800 metros ante nueve rivales.

- Esta yegua americana se encuentra al 70% de su condición. Actualmente, está en un proceso de adaptación a nuestra pista y a nuestro sistema de trabajo.

Hoy fue al aparato de partidas, escuela y fue al brinco donde tuvo un buen desempeño. Mañana realizaremos su ajuste final.

Dios quiera que llegue en óptimas condiciones y se mantenga sana, porque estoy seguro de que, si Dios lo permite, ella estará presente en las mejores pruebas selectivas de La Rinconada.

Jornada de Lujo: La Rinconada Entrenador Selectiva

Y en la última prueba selectiva de la tarde tiene dos presentados Chateau Lafite y Ekati King.

- En primer lugar, tenemos a este ganador selectivo. Él se encuentra en buena forma y pienso que estará en el marcador. Se ha visto muy bien en cancha. La carrera es bonita y muy pareja, pero lo importante es que llegue sano; si Dios nos da la bendición para estar en el tope del marcador, mucho mejor.

Con relación al importado Ekati King, él va en ascenso y se enfrenta a los mejores lotes. Su última actuación demostró que está para grandes cosas: tiene calidad y clase, como lo evidenció al superar en una gran carrera a la campeona Fleet Street.

Robert Capriles lo trabajó hoy. Creo que todo es cuestión de bendición y de suerte. Sinceramente, considero que estamos en el paddock de ganadores con estos ejemplares