84 días de espera: Este ejemplar está de regreso para competir en una de las selectivas de la R44

Este domingo 16 de noviembre, el hipódromo La Rinconada presentará la reunión número 44 de la presente temporada, con una programación de 13 carreras que incluye cuatros clásicos y el atractivo 5y6 con un importante premio único de $1.250.000 para aquella persona que acierte los seis aciertos.

Chateau Lafite: Reaparece La Rinconada Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión machos)

La duodécima competencia, corresponde a la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional se llevará a cabo la edición 60 del Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá” (versión machos), en la que 10 caballos nacionales e importados de tres y más años competirán por una bolsa adicional especial a repartir de $100.000, entre ellos, Chateau Lafite, en distancia de 1.200 metros.

Este castaño hará su reaparición a la arena caraqueña luego de 84 días sin correr, para estar presente en la mencionada selectiva de grado, con la monta del aprendiz Oliver Medina y presentado por Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V.

En su última actuación, el pupilo de Márquez llegó décimo en el Clásico Internacional de los Sprinters (GI) de la Gala Hípica de Caracas el día 24 de agosto del presente a 12 cuerpos del ganador Parrillero. Culminada la prueba, el jinete Winder Véliz informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que Chateau Lafite salió mal en la partida.

Trabajos previos: La Rinconada

El 01 de noviembre, el castaño cuatroañero marcó 56 segundos exactos para 800 metros, en silla, cómodo con remate de 12,3.

Su trabajo más reciente fue el sábado 08 de noviembre, detuvo el crono en 45’’3 para los 600 metros, en pelo, muy cómodo.