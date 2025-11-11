Un nieto de Into Mischief se estrena en La Rinconada con trabajos previos muy interesantes

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada tendrá el día domingo 16 de noviembre, la reunión número 44 del tercer meeting en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras que incluyen cuatro pruebas selectivas grado mientras que el juego del 5y6 Nacional se activará en la octava competencia.

La quinta del programa del ciclo no válido es para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros además de un premio adicional a repartir de 39 mil dólares.

Debutante: Potro R43 La Rinconada Datos Hípicos

De siete competidores que conforma la nómina se encuentra inscrito el dosañero Alfeñique (saldrá por el puesto 4), con la monta de José Alejandro Rivero y presentado por Fernando Parilli Araujo para el stud Z.M.

Nacido y criado en el Haras Los Caracaros, es un hijo de Slew’s Tizzy en Into The Moon por Into Mischief hará su estreno en el principal óvalo del país.

Su padre, Slew’s Tizzy también produjo hijos ganadores en el hipismo venezolano: Tequila (Ganadora de la Copa Confraternidad del Caribe versión hembra, Serie Hípica del Caribe, La Rinconada, 2024), El Gran Mario, Verstappen, Marco Antonio, Aktolgali, The Brother Slew (Ganador del Clásico Internacional del Caribe, Gulfstream Park, EEUU 2019), Strength Mónaco, etc.

Trabajos de Alfeñique en La Rinconada

El 04 de julio, el pupilo de Parilli Araujo marcó 40’’1’’ para 600 metros, en silla, cómodo y muy bien después de la raya, con un mejor remate de 12,4.

Luego el 09 de julio salió del aparato en silla, por lo que fue solo a pique y salió al tiro.

Posteriormente el 11 de julio logró el crono de 39’’4 para 600 metros, cómodo y muy bien con potro.

Su mejor trabajo fue el 18 de julio, pues dejó crono de 47’’3’’ para 700 en silla, cómodo.