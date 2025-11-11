Cuidado con la Tormenta: La medio hermana materna de Barbaroja hace su debut en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer domingo del mes de noviembre tendrá la oportunidad de realizarse con cuatro pruebas selectivas programas previamente en el calendario de carreras dentro de las 13 competencias que trae consigo la reunión 44 de la temporada en La Rinconada que viene hacer la undécima fecha del tercer y último meeting.

Hermanda materna: La Rinconada Barbarroja Debut

La programación de este domingo tiene un punto de gran atractivo en la octava carrera del día, que marca la primera válida del 5 y 6 nacional. Se disputa una prueba destinada a yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras, sobre un recorrido corto de 1.100 metros. La competencia congrega a doce potras tresañeras dispuestas a medir fuerzas.

Toda la atención se centra en el estreno de la castaña Tormenta Perfecta. El entrenador Carlos Radelli presenta a la potra, producto del semental Gran Adventure en Euphoria por Evolutionist. La yegua, nacida y criada en el reconocido Haras Los Samanes Polo & Rac, defiende los colores del Stud ‘Los Samanes Racing’ y contará con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo.

El pedigrí de esta debutante genera gran expectativa: Tormenta Perfecta es medio hermana materna del caballo Barbarroja, ganador de dos carreras y una de los ejemplares que entrena Ramón García Mosquera bajo la divisa “Los Samanes-Andrea Stable I”. Esta línea de sangre promete un impacto inmediato en la arena, lo que convierte a la potra en una de las principales atracciones de la tarde hípica.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Tormenta Perfecta:

Nov 01 L. Funez Jr. E/S 14.2 28 40,3 (600) 53,4 2p 67,4 4p 83/ 99,2// SHN, muy bien después de la raya con remate de 12,3.

Nov 08 F. Quevedo. E/S 14,3 27,3 39,3 (600) 52 2p 65,2/ cómoda y muy bien con remate 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.