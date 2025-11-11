Sangre de Japón en La Rinconada: La descendiente del gran semental debuta el domingo en 1.800 metros

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo. Este domingo el Hipódromo de La Rinconada presenta una nueva jornada de carreras que, una vez más, se viste de gala con la realización de cuatro eventos selectivos: tres en el ciclo no válido y uno dentro de las carreras válidas para el 5y6.

Un nuevo grupo de ejemplares, tanto nacionales como importados, se dará cita en la reunión 44. El gran pedigrí de los participantes genera desde ya mucha expectativa en la fanaticada hípica.

El Debut de Sizzle (Usa): La Rinconada Yegua

El foco de la programación se sitúa en la décima carrera, cuarta válida, donde se disputa una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de tres o más años, ganadoras de una y dos carreras, en un recorrido de 1.800 metros.

Por el puesto de pista número cinco, hace su estreno en la arena de Coche la importada castaña de cuatro años Sizzle. La pupila de Gabriel Márquez, con la conducción de Jhonathan Aray, cuenta con un interesante pasado en el óvalo de Gulfstream Park, donde acumuló dos victorias: una en un Maiden Claiming y otra, más recientemente, en un Claiming.

Pedigrí de Élite: Japón La Rinconada Reunión 44

Sizzle proviene del cruce entre Yoshida en Anyday por Harlan’s Holiday.

Su padre, Yoshida, fue un ejemplar capaz de ganar varias pruebas selectivas durante su campaña, la cual cerró con un récord de cinco triunfos en 18 actuaciones. En cuanto a la madre, Anyday, esta solo registra una participación en el óvalo de Tampa Bay, donde llegó séptima en un Maiden Special Weight.

El abuelo materno, Harlan’s Holiday, posee una excelente estadística de nueve triunfos en 22 presentaciones. Ganador de varias pruebas de grado, destacan entre sus lauros el Iroquis Stakes (Gr3), Florida Derby (Gr1) y el Pennsylvania Derby (Gr3), sin olvidar su excelente segundo lugar en la Dubai World Cup (Gr1).

Como dato adicional, este semental, Yoshida, ya mostró su calidad en La Rinconada por intermedio del ejemplar Magicshadow (USA), otro importado que destaca en el óvalo caraqueño y que ostenta un récord de tres victorias en cuatro prestaciones.

Ejercicio Previos: La Rinconada Carreras Sizzle

El último trabajo previo de este alazán debutante lo realizó el pasado sábado 08 de noviembre del año en curso, con el mismo Jhonathan Aray. E/P 17,1 32 45,1 59 71,2 (1000) 83,4 2P 96,3 4P 111,2/ de menor a mayor, muy bien con remate de 12,2. Informó la División de Tomatiempos del INH.