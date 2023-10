Chateau Lafite no deja para sorpresas en el Clásico Albert H. Cipriani en La Rinconada

La edición 71 del Clásico Albert H. Cipriani tiene dueño, luego que este domingo el dosañero Chateau Lafite se quedó con la selectiva que se corre en distancia de 1.400 metros, en el marco de la reunión 41 de la temporada en el hipódromo La Rinconada.

El presentado por el entrenador Gabriel Márquez ganó de manera cómoda este domingo 22 de octubre, la tercera cita para potros de dos años en el tercer meeting del año.

Los primeros 400 metros fueron marcados por el hijo de Thabian en Wonderful Queen en 23.4, que tenía a la par en el galope a First Time, que le hizo competencia durante la media milla de la competencia, la cual fue marcada en 47.1.

A partir de este momento, el pupilo de Gabriel Márquez se escaparía para galopar cómodo hacia la victoria y dejar tiempos de 72.2 en 1.200 metros, y 86.3 en los 1.400 finales, con un remate de 14.1 en el último medio furlón o 200 metros de la carrera.

Es la segunda victoria en tres presentaciones para el macho alazán, que nació y fue criado en el Haras Luisana y pertenece al Stud Don Rafael V. En el segundo lugar llegó Carupano Six, tercero Arcano, First Time en el cuarto y cerró la pizarra El de Will.