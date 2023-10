Aquí están los favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión 41 en La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana publica la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada, Valencia y Rancho Alegre. Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

En la presente nota, se muestra un resumen de los favoritos de los pronosticadores que hacen vida en las revistas y suplementos del Bloque Dearmas. El criterio de puntaje que se adoptó fue el siguiente:3 puntos al primer favorito, 2 para el segundo y 1 para el tercero.

El ejemplar Alcaraz, del entrenador Riccardo D'Angelo sumo la máxima cantidad de puntos, (15-15) para sobresalir en la jornada dominical. The Last Dance y Another Legacy lo secundaron con 14 unidades cada uno, mientras que Gran Dynabid coleccionó 11, al igual que Specialedition.

1era válida

The Last Dance 14

Medidor 8

Ken Gio King 4

Verstappen 3

Susurro 1



2da Válida

Alcaraz 15

Caribbean Magic 5

Tintoreto 5

Calgary 5



3era Válida

Next Queen 8

Princesa Susej 6

Glaseada 6

La Gran Esperanza 4

Reina Amada 3

Sra. Florencia 2

Nébula 6



4ta Válida

Specialedition 11

Velocity 10

Baby José 6

Stefale 3



5ta Válida

Another Legacy 14

Mo Cuishle 10

Four Palms Queen 2

Sabalenka 2

Carora Mia 2



6ta Válida

Gran Dynabid 11

Queen Barbara 10

Afefita 6

Sweet Flower 2

Wakanda 1