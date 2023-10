Una potra es la fija de Johan Aranguren para asegurar el 5y6 dominical

En viernes de trabajos en el hipódromo La Rinconada, y en vísperas de una doble jornada hípica, nos acercamos al recinto caraqueño para recoger de primera mano las impresiones de los protagonistas.

Conversamos con el jinete experimentado Johan Aranguren acerca de sus compromisos para el domingo y estas fueron sus impresiones:

Johan un saludo y agradecido por concedernos esta entrevista.

-Buenos días, un saludo a toda la aficiona hípica, gracia por la entrevista.

Para este domingo, tienes un total de cuatro montas, inicias con la el ejemplar Jimmy The Great en la segunda válida.

-Bueno, sí, llevo cuatro compromisos para el día domingo. Comienzo en la cuarta carrera con el caballo Jimmy The Great, no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero sí lo he observado y el ejemplar anda bastante bien, su único enemigo es el caballo Alcaraz.

En la quinta de la tarde llevas la pupila de Rubén Lanz, Next Queen.

-Esta es una yegua que, sí he tenido la oportunidad de trabajar, la llevé al aparato de partida y salió al tiro, anda bastante bien, tiene velocidad y yo creo que con un poquito de suerte vamos a estar decidiendo la competencia.

En la cuarta válida tienes la responsabilidad de montar al ejemplar Jovic.

-El caballo Jovic está en una carrera bastante pareja, lo pueden acompañar para el juego del 5y6.

Cierras tus compromisos con la yegua Princesa Crossover en la quinta válida.

-Esta es una yegua que anda bastante bien en cancha, esta es una pupila que la tienen por muy buena en la caballeriza, tuve la oportunidad de trabajarla y yo creo que con el favor de Dios vamos a ganar la carrera.

De tus cuatro montas, ¿Cuál se ha destacado más en los trabajos de la semana?

-Bueno, sobre mis cuatro compromisos, las que más me agradan porque han hecho un buen trabajo esta semana y he tenido la oportunidad de trabajarlas son Next Queen y Princesa Crossover.

¿Alguna estrategia que te haya dicho alguno de los entrenadores para llevar bien las montas?

-Sí, tuve la oportunidad de hablar con Ramón García sobre la yegua Princesa Crossover, ya que es una carrera especial, es un clásico y me dijo que no tome en cuenta su debut porque no corrió. Pero la tiene el alto concepto y es una yegua que, si toma la punta, va a correr muy cómoda, porque esa es la estrategia, es un tiro de 1400 metros y tratar de correrla de menor a mayor hasta la entrada a la recta final y hacer correr mi yegua.

¿La fija de Johan Aranguren para este domingo?

-Princesa Crossover

Un saludo a la afición hípica.

-Bueno, sí, de verdad muchísimas gracias por la entrevista, invito a toda la afición hípica que venga a las instalaciones del hipódromo La Rinconada, ya que el superintendente Antonio Álvarez está haciendo un buen trabajo, una buena gestión.