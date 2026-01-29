¡Epa Ramoncito! Conoce el ajuste que dejó listo a la gran opción de Gaceta Hípica para sentenciar el 5y6

La cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional será parte de la cartelera de la quinta reunión a celebrarse el día domingo 1ro de febrero a las 4:25 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.
Esta prueba válida es para un lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), por lo que se medirá en un trayecto de 1.300 metros.
Gran Opción: Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos hípicos
En un principio la nómina era de 11 ejemplares inscritos, pero por el retiro del ejemplar Vision Shark ahora la nómina queda en 10 participantes inscritos.
St Germain es uno de los corredores para esta competencia, repite con la monta de Jhonathan Aray y preparado por César Morón, pues defenderá con los colores del Stud Don Rafael V.
Se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica y viene de reaparecer en la segunda carrera de la tercera reunión del día viernes 23 de enero y llegó tercero a 8 3/4 cuerpos del importado San Benito (USA).
Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada
Este miércoles 28 de enero, el conducido por Aray, galopó suave, en pelo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritos de la carrera: Ejemplares
- Look At Daddy: Hijo del semental estadounidense y ganador del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar Tap Daddy. Reaparece luego de 56 días sin correr luego de ganar en su debut conducida por Kelvin Aray quien nuevamente va montado en el sillín. Para esta válida, viene con mucho chance para buscar su primera victoria del año. No lo dejen fuera de las combinaciones.
- Gran Morey: Otro caballo que también reaparece luego de 203 días y se estrena en la cuadra de Oscar Manuel González quien reaparece luego de 11 años por motivos de cumplir una excelente campaña profesional en Estados Unidos. Se espera una buena actuación por parte de este cincoañero, montado por el destacado Jean Carlos Rodríguez. Mucha suerte para esta yunta de oro.