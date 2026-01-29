¡Epa Ramoncito! Conoce el ajuste que dejó listo a la gran opción de Gaceta Hípica para sentenciar el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional será parte de la cartelera de la quinta reunión a celebrarse el día domingo 1ro de febrero a las 4:25 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.

Esta prueba válida es para un lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), por lo que se medirá en un trayecto de 1.300 metros.

Gran Opción: Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En un principio la nómina era de 11 ejemplares inscritos, pero por el retiro del ejemplar Vision Shark ahora la nómina queda en 10 participantes inscritos.

St Germain es uno de los corredores para esta competencia, repite con la monta de Jhonathan Aray y preparado por César Morón, pues defenderá con los colores del Stud Don Rafael V.

Se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica y viene de reaparecer en la segunda carrera de la tercera reunión del día viernes 23 de enero y llegó tercero a 8 3/4 cuerpos del importado San Benito (USA).

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada

Este miércoles 28 de enero, el conducido por Aray, galopó suave, en pelo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares