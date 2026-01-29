R05 bajo la lupa: Los ejemplares que lucen con más fuerza y el "especial" para reventar la taquilla

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) como es sabido publicó la lista de los inscritos para la quinta reunión en La Rinconada. Este domingo 01 de febrero se disputarán 10 carreras que a pesar de no haber eventos selectivos el 5y6 luce muy parejo y de seguro abonará excelentes dividendos.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas La Rinconada Datos hípicos

I'm In The Mood (Usa): Este ejemplar importado goza de dos actuaciones en La Rinconada donde lamentablemente parte mal, su entrenador ha realizado los ajustes necesarios para corregir ese detalle, para esta ocasión cuenta con la monta del jinete profesional Robert Capriles y en recorrido de 1.100 metros no hay que dudar porque esta yegua ya ganó.

Mr. Bárbaro: Este ejemplar reaparece luego de un corto paro y en esta ocasión luce abiertamente y más con el retiro del importado Magabure, para esta ocasión en carrera de 1.300 metros y lo fogueado que esta para enfrentar este lote no debería tener ningún obstáculo para conseguir su primera victoria de la campaña y de manera fácil.

Congruente: Con un peso físico cercano a los 480 kilos, este ejemplar buscará el liderato desde el propio brinco inicial. En el corto trayecto de 1.100 metros, la estrategia es clara: evitar ventajas y ganar de extremo a extremo. Para este compromiso, contará con la conducción de Kelvin Aray bajo un hándicap de 54.5 kilogramos.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Rose Sensations, participante en la sexta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para ejemplares (yeguas) nacionales e importadas de 4 y más años, ganadoras de una sola competencia. Rose Sensations va con la monta del jinete aprendiz Félix Márquez y, luce favorecida con un importante descargo de cuatro kilos, se convierte en una opción muy sólida.