Daddy Yankee recibe histórico homenaje en Puerto Rico en compañía de otros reguetoneros

Suscríbete a nuestros canales

El senado de Puerto Rico ha reconocido a Daddy Yankee como “Hijo Distinguido de San Juan” en un homenaje a su carrera musical y aporte al género urbano desde hace más de dos décadas.

Su madre, Rosa Rodríguez, su hermano Nomar Ayala, varios reguetoneros de la old school y colegas acompañaron al Big Boss durante la ceremonia con los funcionarios del Gobierno. Este homenaje al cantante llega luego de haber cambiado la línea musical de sus canciones a temas religiosos o con mensajes de Dios, lejos del ‘perreo” que tenía costumbrado a su público.

Entre los artistas destacados estaban: Alex “El Zurdo”, Tito “El Bambino”, DJ Luian, Lito, Baby Rasta, Ángel Cucco Peña, el productor argentino Bizarrap y la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera.

Palabras, reconocimiento y destacada trayectoria

Por años, Daddy Yankee fue un pionero en el género y se dedicó a la música urbana lanzado álbumes legendarios como ‘Barrio Fino’, ‘Talento de Barrio’ y ‘Disco Duro’, convirtiéndose en el artista de reguetón con más influencia en las últimas décadas e inspirando a nuevas generaciones de cantantes.

En palabras del alcalde de la ciudad, Miguel ángel Romero: “Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy”, expresó.

Por su parte el intérprete de ‘Gasolina’ afirmó recibir el reconocimiento en nombre de todo el movimiento urbano a lo largo de la historia.

Bad Bunny sale salpicado en el discurso

Como muchos saben Bad Bunny es el artista latino con más relevancia en la actualidad, su proyección mundial lo llevó a encabezar el Super Bowl LX, el próximo 08 de febrero. Aunque, se reconoce sus aportes, lo cierto del caso, es que su carrera llegó muchos años después de Daddy Yankee fuera consagrado como el líder del movimiento.

En este sentido, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, hizo referencia a este caso en su discurso.

“Habrá otros recintos como el Super Bowl que reconocerán a otras personas, pero aquí en Puerto Rico, en el Senado, reconocemos a Daddy Yankee. Aquí en el Senado de Puerto Rico entendemos que el primero, que más allá de llenar estadios y de tener todos los premios, ha llenado mentes y corazones, el primero es Daddy Yankee”, sentenció.