¡Batacazo a la vista! Ejemplar que anda como un rayo tras su ajuste debe ser incluido en tu 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 05, tiene un total de 10 competencias sin pruebas selectivas de Grado, mientras que la jornada del popular juego del 5y6 Nacional será a la altura de la quinta carrera.

La octava del programa, cuarta válida es para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para la distancia de 1.300 metros.

Qualitat: 5y6 R05 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los inscritos a presentarse para la prueba válida se encuentra Qualitat (número 1), conducido por el jinete Robert Capriles y presentado por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M.

Este ejemplar viene de llegar quinto en su última actuación del pasado domingo 18 de enero a 7 3/4 cuerpos de Noquedor.

Sin embargo, culminada la prueba, su jinete José Alejandro Rivero informó ante la Junta de Comisarios del INH que su conducido Qualitat se fue de manos

Ajuste: La Rinconada

De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este martes 27 de enero, el ciatroañero Qualitat ajustó lo siguiente: 14,2 26,2 38,2 (600MTS) (ES) 50,3 2P 62,3 4P 75,3/ 92,1// FENOMENO Y EXTRAORDINARIO y con un remate de 12 segundos exactos.

Los principales favoritos de la carrera