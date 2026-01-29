¡Batacazo a la vista! Ejemplar que anda como un rayo tras su ajuste debe ser incluido en tu 5y6

La reunión número 05, tiene un total de 10 competencias sin pruebas selectivas de Grado, mientras que la jornada del popular juego del 5y6 Nacional será a la altura de la quinta carrera.
La octava del programa, cuarta válida es para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para la distancia de 1.300 metros.
Entre los inscritos a presentarse para la prueba válida se encuentra Qualitat (número 1), conducido por el jinete Robert Capriles y presentado por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M.
Este ejemplar viene de llegar quinto en su última actuación del pasado domingo 18 de enero a 7 3/4 cuerpos de Noquedor.
Sin embargo, culminada la prueba, su jinete José Alejandro Rivero informó ante la Junta de Comisarios del INH que su conducido Qualitat se fue de manos
De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este martes 27 de enero, el ciatroañero Qualitat ajustó lo siguiente: 14,2 26,2 38,2 (600MTS) (ES) 50,3 2P 62,3 4P 75,3/ 92,1// FENOMENO Y EXTRAORDINARIO y con un remate de 12 segundos exactos.
Los principales favoritos de la carrera
- St Germain: Es el ejemplar lógico para esta válida y viene con ejercicios de galopes, por lo que recomendamos no dejarlo fuera de las combinaciones.
- Look At Daddy: Hijo del semental estadounidense y ganador del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar Tap Daddy. Reaparece luego de 56 días sin correr luego de ganar en su debut conducida por Kelvin Aray quien nuevamente va montado en el sillín. Para esta válida, viene con mucho chance para buscar su primera victoria del año. No lo dejen fuera de las combinaciones.
- Gran Morey: Otro caballo que también reaparece luego de 203 días y se estrena en la cuadra de Oscar Manuel González quien reaparece luego de 11 años por motivos de cumplir una excelente campaña profesional en Estados Unidos. Se espera una buena actuación por parte de este cincoañero, montado por el destacado Jean Carlos Rodríguez. Mucha suerte para esta yunta de oro.