“El Batacazo” vuelta a la pantalla chica

¡Es oficial! El periodista venezolano William Guzmán regresa a la televisión con el espacio “El Batacazo”, transmitido por TVES. El criollo estará ofreciendo los mejores chismes del espectáculo nacional e internacional en la compañía de Karla Osuna y Winna Vallenilla.

Regreso a la TV

El espacio que se producen dentro del programa “Buenos días familia”, lleva 10 años al aire y con la animación de Guzmán, uno de los periodistas de farándula más respetados y conocidos del país.

En una entrevista con Meridiano, William ha comentado estar muy emocionado por su regreso a la pantalla, para informar al público del acontecer farandulero.

El periodista ha extendido palabras de cariño al público por el apoyo y sintonía todos los viernes a las 11:30 a.m.

"Regresamos con todos los hierros para ofrecerle al televidente todo lo mejor en materia de espectáculos. Ya el programa cumplió 10 años en el aire y estoy infinitamente agradecido del apoyo que nos han, brindado los televidentes. seguimos hacia adelante, trabajando con ahínco y con el mismo entusiasmo de siempre", dijo.

Para su vuelta a la pantalla chica, en el programa que anima Winston Vallenilla y su esposa Marlene de Andrade, Guzmán ha confirmado que Andrés Castillo, seguirá al frente de la producción.