Coquito sale en defensa de su esposa, tras ataques en redes

El actor y locutor venezolano Wilmer Machado, mejor conocido como “Coquito”, no dudo en salir en la defensa de su esposa, tras una ola de ataques en las redes sociales por su aspecto físico. Las críticas llovieron en un video de ambos, en el que Andrea Salazar se mostró en traje de baño.

Malos comentarios en redes

Los internautas no dudaron en lanzar fuertes comentarios por el clip en el que ambos aparecen muy sonrientes en la piscina, en la compañía de sus dos hijos.

“Otro traje de baño por favor”, “Ese traje de baño no te favorece para nada”, “Chamo ponla a rebajar panita”, “Demasiado feo te queda ese traje de baño, no tienes Espejo”, son algunos de los malos comentarios.

Andrea aparece con la prenda playera en color negro, que dejaba al descubierto su retaguardia.

Coquito en defensa de su esposa

El actor que fue parte de “El Club de los Tigritos” y actuó en telenovelas como Kaína, fue claro en responder a las declaraciones, afirmando que es una falta de respeto el criticar los cuerpos y que su pareja no estaba molestando a nadie al utilizar el bañador.

“A ella le encanta su traje de baño y a mí me encanta como es ella. Si ella es gordita y se pone ese traje de baño y le gusta, cuál es el problema”, indicó, molesto por la situación.