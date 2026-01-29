LVBP: Magallanes lo hace de nuevo y se va a Valencia con dos victorias sobre Caribes

Suscríbete a nuestros canales

La gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP vivió otra jornada pletórica en la noche de este miércoles. Esta vez, el Alfonso "Chico" Carrasquel presenció un encuentro bastante reñido, donde los Navegantes del Magallanes derrotaron por 3 a 1 a Caribes de Anzoátegui para dejarlos contra la pared.

Tucupita, el héroe del Magallanes

El conjunto filibustero tuvo dos peloteros claves para tomar una cómoda ventaja en esta fase final. Uno de esos fue el abridor Ricardo Sánchez, quien mantuvo a los orientales en cero a lo largo de cinco entradas completas.

Si bien el lanzador Eduardo Salazar hizo lo propio para los de casa, el marcador sufrió su primera modificación en el cuarto inning. Allí, Tucupita Marcano encontró a dos compañeros en base y disparó un descomunal cuadrangular para el 3 a 0 parcial.

Sin embargo, la Tribu logró su cometido luego de tanta insistencia. Justo después de la salida de Ricardo Sánchez en el sexto, las bases se llenaron para un Antonio Piñero que trajo la del descuento con un sencillo. Luego de eso gozaron de otras oportunidades para anotar en el octavo y el noveno, pero no supieron concretar las amenazas.

Ahora, la final se muda al Estadio José Bernardo Pérez de Valencia con un Navegantes del Magallanes con ventaja de dos victorias sobre Caribes de Anzoátegui. El tercer careo entre ambos será este jueves, 29 de enero.