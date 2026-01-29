LVBP: Ricardo Sánchez le regala otra salida de lujo al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Sánchez regresó al montículo con su versión dominante, algo que siempre es buena noticia para los Navegantes del Magallanes. Y es que al momento de publicarse esta nota, el oriundo de Puerto Cabello dejó todo servido para ser el ganador del segundo juego de la gran final, a menos que Caribes de Anzoátegui sea capaz de voltear las cosas en la recta final.

Sánchez, cerca de otro cero

Las acciones en el Alfonso "Chico" Carrasquel arrancaron con un Ricardo Sánchez letal, tal como ha sido a lo largo de esta temporada 2025-2026. Recordemos que en dos de sus tres aperturas en el Round Robin solo toleró una carrera, aunque en ambas quedó sin decisión.

En esta ocasión, el zurdo de 28 años se complicó un poco en el primer episodio luego de permitirle un doble al primer bateador. Sin embargo, tuvo la capacidad de sacar los tres outs sin muchas complicaciones para colgar un gran cero.

Luego, tanto en el segundo como en el tercero siempre se le embasó un rival; Jesús Sucre por pelotazo y Hernán Pérez con sencillo, respectivamente. Por su parte, el cuarto lo resolvió por la vía rápida.

Ya en el quinto, Ricardo Sánchez vivió momentos de tensión cuando la Tribu montó una seria amenaza. Herlis Rodríguez se le embasó con hit, y luego de dos out Carlos Mendoza y Hernán Pérez llenaron las bases tras pelotazo y hit. Pero el abridor de la Nave preservo la calma y tuvo el temple para ponchar a Balbino Fuenmayor en esa situación.

Si bien salió al sexto capítulo, solo enfrentó a Aldrem Corredor y le otorgó una base por bolas, lo que llevó al manager Yadier Molina a reemplazarlo. Minutos después, el relevo no pudo mantener el cero y dejaron que los orientales descontaron la pizarra.

Al final, la línea de trabajo de Ricardo Sánchez fue de cinco entradas en las que toleró cuatro imparables y una rayita, con dos boletos y tres ponches.