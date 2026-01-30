WBC: Omar López tiene un plan B de cara al Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La confección del roster de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha tenido sus inconvenientes en el camino, ya que varios peloteros no han recibido el permiso para jugar el torneo. Si bien todo ha sido un dolor de cabeza para el staff técnico, el manager Omar López tiene sobre la mesa un plan B.

Compromiso para representar a Venezuela

En una reciente entrevista para Diamante 23, el estratega venezolano explicó un poco sobre la situación que están viviendo con los permisos de los jugadores venezolanos. Hasta el momento, figuras como José Altuve y Miguel Rojas no podrán formar parte del equipo tras la negativa del seguro médico.

A día de hoy, Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Wilyer Abreu, Jackson Chourio, y Maikel García ya están confirmados para representar a Venezuela en el Clásico Mundial. Si bien ellos son parte del plan A, el manager no ha perdido tiempo para tener preparado su plan B.

"Estamos en plan A, y hemos tenido que buscar el plan B en algunos, y no se ha ejecutado todavía porque tenemos que esperar. Siempre trato de tener una comunicación transparente con el pelotero", apuntó Omar López.

Asimismo, el manager confesó que ha tenido una comunicación directa con esos potenciales jugadores que entrarían en el roster como recambio, y lo que más resaltó de sus respectivas respuestas es el compromiso y la ilusión de representar al país en el torneo que arrancará a principios del mes de marzo.

"La respuesta con esos peloteros las he sentido bien. Eso es lo que más importa. Hay compromiso de querer representar a Venezuela", finalizó.