INAMEH: Pronóstico del clima para hoy 12 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido su boletín oficial para este martes 12 de agosto de 2025, y aquí te traemos los detalles clave para que planifiques tu día. Desde el cielo parcialmente nublado de la mañana hasta las posibles lluvias de la tarde y noche, te contamos todo lo que necesitas saber.

Situación General: Mañana con cielos mixtos

Según el reporte de INAMEH, durante las primeras horas de la mañana se prevé un panorama variado en gran parte del país. Se espera un cielo parcialmente nublado en muchas zonas, con la presencia de algunos cielos despejados que brindarán un respiro del calor.

Sin embargo, la nubosidad y las precipitaciones no se descartan en varias regiones. Presta atención si te encuentras en:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar

Amazonas

Sur de Monagas

Oeste de Anzoátegui

Sur de Guárico

Este de Falcón

Apure

Cojedes

Este de Barinas

Sur del Lago de Maracaibo

Tarde y noche: Aumento de la nubosidad y posibles tormentas eléctricas

La situación climática cambiará drásticamente a partir de la tarde. El boletín advierte sobre un incremento significativo de la cobertura nubosa, lo que traerá consigo lluvias y chubascos. No te sorprendas si escuchas truenos, ya que se esperan eventuales descargas eléctricas en las siguientes áreas:

Guayana Esequiba

Bolívar

Amazonas

Apure

Barinas

Portuguesa

Cojedes

Partes de Lara y Falcón

Andes

Zulia

Además, INAMEH no descarta la posibilidad de lluvias dispersas en zonas costeras y del centro del país, incluyendo: