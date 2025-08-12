INAMEH: Pronóstico del clima para hoy 12 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido su boletín oficial para este martes 12 de agosto de 2025, y aquí te traemos los detalles clave para que planifiques tu día. Desde el cielo parcialmente nublado de la mañana hasta las posibles lluvias de la tarde y noche, te contamos todo lo que necesitas saber.
Situación General: Mañana con cielos mixtos
Según el reporte de INAMEH, durante las primeras horas de la mañana se prevé un panorama variado en gran parte del país. Se espera un cielo parcialmente nublado en muchas zonas, con la presencia de algunos cielos despejados que brindarán un respiro del calor.
Sin embargo, la nubosidad y las precipitaciones no se descartan en varias regiones. Presta atención si te encuentras en:
-
Guayana Esequiba
-
Delta Amacuro
-
Bolívar
-
Amazonas
-
Sur de Monagas
-
Oeste de Anzoátegui
-
Sur de Guárico
-
Este de Falcón
-
Apure
-
Cojedes
-
Este de Barinas
-
Sur del Lago de Maracaibo
Tarde y noche: Aumento de la nubosidad y posibles tormentas eléctricas
La situación climática cambiará drásticamente a partir de la tarde. El boletín advierte sobre un incremento significativo de la cobertura nubosa, lo que traerá consigo lluvias y chubascos. No te sorprendas si escuchas truenos, ya que se esperan eventuales descargas eléctricas en las siguientes áreas:
-
Guayana Esequiba
-
Bolívar
-
Amazonas
-
Apure
-
Barinas
-
Portuguesa
-
Cojedes
-
Partes de Lara y Falcón
-
Andes
-
Zulia
Además, INAMEH no descarta la posibilidad de lluvias dispersas en zonas costeras y del centro del país, incluyendo:
-
La Guaira
-
Miranda
-
Distrito Capital
-
Aragua
-
Carabobo