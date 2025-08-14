Miguel Ángel Landa, creador de "Bienvenidos" reaparece en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El actor, productor y humorista venezolano Miguel Ángel Landa ha reaparecido en su perfil oficial de Instagram, en el que acumula 35,3 mil seguidores. La hija del artista de 87 años, posteó un carrusel de dos imágenes, posando muy sonriente y feliz con su progenitor.

En el post compartido se aprecia un Miguel Ángel muy sonriente con su barba blanca y una vista increíble de Caracas al fondo. La última publicación realizada por el creador del recordado programa “Bienvenidos”, había sido el 4 de noviembre de 2024, siendo también en una foto con su hija.

Mensaje de cariño

Dayana en la nueva publicación ha escrito sobre el profundo cariño que tiene por su famoso padre, a quien consiente con amor, charlas, risas y momentos inolvidables.

“Hablando, recordando y riendo. Te amo papito. Demasiado consentido”, escribió la también actriz y humorista, en el pie de foto de la publicación, que tiene múltiples comentarios de internautas por ver al actor lleno de vida.

Dayana es fruto de la relación que el actor sostuvo por muchos años con la cantante Mirla Castellanos, conocida en todo el mundo como “La Primerísima”.

Opiniones

María Antonieta Duque, Ivette Domínguez, Franklin Virgüez y Mercedes Salaya, escribieron palabras de admiración para Landa.