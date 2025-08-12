Conoce a los jockeys venezolanos que tienen las rachas de más años con 100 o más victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Con la victoria que consiguió el pasado domingo en la primera carrera de la jornada el jockey venezolano Emisael Jaramillo en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park para alcanzar su décima temporada consecutiva con 100 o más victorias en Estados Unidos, hay tres jockeys venezolanos que lograron rachas aún más largas.

Jockeys venezolanos con rachas más largas de 100 victorias en Estados Unidos

El jockey venezolano Javier José Castellano es el látigo criollo con la racha más larga de temporadas consecutivas consiguiendo 100 o más triunfos, el venezolano comenzó dicho hilo en la temporada de 1998 donde triunfó 196 veces de 1.316 montas que cumplió.

A partir de ese año, Castellano hilvanó una seguidilla de 26 años consecutivos y fue la vio finalizada justamente la temporada del 2024 debido a una caída que sufrió en el mes de agosto y pudo finalizar con 86 victorias y así finalizar con 26 años consecutivas con tres cifras y que le ha permitido alcanzar más de 5.000 triunfos en su carrera personal.

La segunda racha más larga para un jockey venezolano con 100 o más triunfos la tiene el látigo Daniel Centeno, quien hilvanó 18 años consecutivos con tres cifras de victorias y la cual la inició en 2004 y la vio cortada en el 2022 al solo llegar a 86 lauros y venía de conseguir su temporada 18 con 126 lauros y le ha permitido superar los 3.000 triunfos en su carrera.

La tercera racha más larga para un jockey venezolano y a la que puede comenzar asechar Emisael Jaramillo, la tiene el jockey retirado Ramón Alfredo Domínguez con 13 años seguidos de 100 o más y 12 de ellas fueron de 200 o más lauros. Domínguez inició su hilo victorioso en la temporada del 1999, y la vio truncada en el 2013, año en el cual tuvo que retirarse luego de su caída fatídica y apenas llevaba 18 triunfos en 87 montas.