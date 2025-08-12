Reconocido cantante fue arrestado en Estados Unidos por manejar en estado de ebriedad

Suscríbete a nuestros canales

Según información compartida por el presentador Javier Ceriani, el cantante y compositor Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee, fue detenido en el estado de Texas, por supuestamente haber manejado bajo los efectos del alcohol.

Ceriani con su picante lengua, aseguró en un video que el artista que perteneció a la agrupación Kumbia Kings, fue detenido por las autoridades el domingo 10 de agosto. Sería la segunda vez que el hombre es arrestado por la misma situación en Estados Unidos, donde reside con su familia.

“El cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente, acusado de conducir en estado de ebriedad este domingo 10 de agosto de 2025 al mediodía en Edimburgo, Texas. Se trataría de su segundo arresto por manejar bajo los efectos del alcohol en los últimos años”, dijo el argentino en el video colgado en YouTube.

Según Tv y Novelas México, la policía al momento del arresto del cantante, estaba en la compañía de otro integrante Kumbia Kings y ambos fueron llevados a la máxima autoridad en Edimburgo, Texas.

En este sentido, afirman que el equipo de abogados del intérprete de “Con tus besos”, “Duele decirte adiós” y “Dulce niña”, desembolsó $1,500 dólares para la liberación bajo pago de fianza.

Problema con la justicia

El también productor que acumula 890 mil seguidores en Instagram, en su primer arrestó en el año 2024, admitió haber cometido un acto de “irresponsabilidad” y poner en peligro la vida de muchas personas, al conducir hasta su casa en estado embriaguez.

"En la madrugada me arrestaron y pasaron unas horas, creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel, nunca me había pasado", dijo tras ser soltado en libertad.