Tayler Gaffalione igualó este increíble récord en este hipódromo

El jinete campeón de Florida, Tayler Gaffalione, volvió a la competencia tras casi tres meses de ausencia debido a una lesión en el tobillo. Su regreso se destacó por una notable recuperación y un desempeño sobresaliente, ya que logró igualar récords de victorias en una jornada hípica. Durante las carreras, demostró nuevamente su habilidad y destreza sobre los finos caballos de carrera, reafirmando su posición como uno de los mejores jinetes en la región.

Tayler Gaffalione está de regreso para nuevos títulos

El jockey norteamericano Tyler Gaffalione, finalista del Premio Eclipse 2024 como Jockey del Año, regresó el pasado mes de julio a montar en Ellis Park luego de una ausencia de cuatro meses tras una lesión que sufrió una fractura de tobillo el pasado mes de marzo.

Tayler Gaffalione, durante la jornada de este domingo, se lució con seis victorias en la cartelera en el hipódromo de Ellis Park, Kentucky. Tayler ganó la segunda, tercera, sexta, séptima, octava y décima de la jornada; los triunfos incluyeron cuatro triunfos en pruebas selectivas.

En la segunda carrera se llevó la victoria con Mister Mmmmm para el entrenador Joe Sharp, por una bolsa de $104.000 con registro de 59”4 para 1.100 metros. En la tercera, guio las riendas de Zeus’s Echo para el entrenador Christopher con un pago de $5.44.

En la sexta consiguió la primera selectiva de cuatro que logró en la jornada para completar las seis victorias. El triunfo fue con Comport en el Ellis Park Juvenile Stakes con bolsa de $200.000 para el entrenador Eddie Kenneally. El tiempo fue de 82”3 para 1.400 metros.

Tyaler luego llevó las riendas de Tumbarumba para ganar el R.A. “Cowboy” Jones S., por $200.000 en recorrido de 1.600 metros en pista de arena. Este macho castrado de cinco años fue presentado por Brian Lynch, y dejó un crono de 95”1, con un pago en la taquilla de $4.24 a ganador.

En la octava, se corrió el Ellis Park Derby por una bolsa de $300.000, en la cual Big Truzz se alzó con la victoria también para el entrenador Brian Lynch. Este macho de tres años es hijo del triplecoronado Justify, que consigue su segunda victoria en cinco presentaciones, con una producción de $333.555 para su propietario Flying Dutchmen. El tiempo registrado para la prueba fue de 94”3 segundos en una distancia de 1.600 metros sobre pista de arena.

Gaffalione cerró la jornada con el ejemplar Sturgeon Moon, en el Audubon Oaks de $200.000 para el entrenador William Walden, quien presentó para OXO Equine LLC. El tiempo de esta prueba fue de 83” para 1.400 metros en pista de arena. Sturgeon Moon, de tres años, es una descendiente de Instagrand en LaRegia por Warrior's Reward. Sumó su tercera victoria en seis presentaciones y ganancias de $253.005.

Tayler, igualó con seis victorias en este hipódromo a Shaun Bridgmohan (2018), Orlando Mojica (2007) y Jon Court (2000). La marca la posee el boricua Willie Martínez, quien ganó siete el 6 de julio de 1993.

Tayler Gaffalione, con estas victorias, logradas adicionalmente a la capturada el lunes en este mismo circuito, domina la competición por victorias y dinero producido, con 22 primeros y ganancias sobre los 1.8 millones para sus conexiones. Este mitin finalizará el 24 de agosto. En la temporada suma 84 victorias, y de por vida 2.593 visitas al parque de vencedores.