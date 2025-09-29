Estos bateadores dominicanos desplegaron su fuerza en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Esta temporada regular de Grandes Ligas, Cal Raleigh comandó casi de principio a fin el departamento de jonrones, cerrando las 162 jornadas de esta fase con 60.

Gracias a dicha cifra, el careta estadounidense se convirtió en el apenas séptimo jugador en la historia que alcanza esa cifra en una misma campaña.

Por si fuera poco, fijó la mayor cantidad de vuelacercas para un jugador de su posición en un año y también el máximo en los registros de Marineros de Seattle.

En lo que a latinos respecta, ninguno se acercó siquiera a esa cifra este 2025. Aún así, el venezolano Eugenio Suárez (49) y el dominicano Junior Caminero (45), fueron los principales exponentes en este apartado, siendo el quinto y sexto respectivamente entre los líderes de este renglón.

¿Cómo le fue a los dominicanos?

Entre los representantes dominicanos en Major League Baseball (MLB), hasta 20 jugadores alcanzaron las dos decenas de cuadrangulares en la actual zafra.

Sin embargo, apenas 6 de estos referentes ofensivos alcanzaron -o superaron- los 30 bambinazos en la fase regular de Las Mayores.

Tal es el caso de, Junior Caminero de Rays de Tampa Bay (45), Juan Soto con Mets de Nueva York (43), Rafael Devers entre Medias Rojas de Boston y Gigantes de San Francisco (35), Julio Rodríguez con Marineros de Seattle (32), José Ramírez con Guardianes de Cleveland (30) y Willy Adames con Gigantes de San Francisco (30).