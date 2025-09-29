Selena Gómez y el elegante vestido que llevó el día de su boda

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez selló su amor con Benny Blanco, un hombre con quien ha vivido momentos únicos en la íntima ceremonia con familiares y amigos. La intérprete de “Un Año sin llover”, llevó un ajustado vestido en el clásico blanco impoluto, haciéndola ver como toda una princesa de cuento de hadas.

Un traje de alto impacto

La espectacular novia, dueña de la exitosa compañía de maquillaje Rare Beauty, optó por llevar un traje hecho a la medida de la casa de moda Ralp Lauren, de cuello alto, larga cola y media espalda descubierta.

Un look de cabello muy Old Hollywood, fue perfecto para que la estrella luciera feliz de convertirse en la señora de Blanco, junto a un maquillaje muy suave en tonos claros.

Lejos de esa típica novia con trajes de hombros descubiertos, el traje creado por la casa de moda tenía el cuello totalmente bordado en pétalos, lo que demuestra que Gómez es una experta en moda y sabe escoger su vestuario para momentos importantes.

Recordemos que en la pasada edición de los Oscar llevó un estilo de cabello muy parecido al de su boda, como un homenaje a la época de los años 50.

Noticia de la boda

La ceremonia a la que asistieron invitados como Taylor Swift, una de las grandes amigas de la actriz, fue al aire libre, con mucha vegetación y sol, de acuerdo con las fotos posteada por la artista en Instagram.

“9.27.25”, fue el mensaje con el cual Selena acompañó el carrusel de imágenes de la boda, que hasta el momento tiene nada más y nada menos que 21,2 millones de me gusta y miles de comentarios de felicitaciones.