Danny Ocean defiende a venezolanos en su concierto en Chile

Danny Ocean continúa conquistando escenarios con su “Reflexa Tour 2024”, una gira que ha recorrido varios países de Latinoamérica, y en su última fecha le tocó a Chile. Precisamente en esta parada, el artista alzó su voz por los venezolanos y los constantes ataques xenófobos que viven.

El intérprete de éxitos como “Me Rehúso” y “Fuera del Mercado” se ha caracterizado por quedarse en silencia ante las injusticias, en redes sociales siempre se le ha visto emitiendo su opinión sin mediar palabras y exponiendo sus propias ideas.

Discurso de Danny Ocean en Chile

Durante su concierto en el Movistar Arena de Santiago de Chile, Danny Ocean tomó unos minutos de su show para enviar un mensaje al público presente.

“Siempre buscan exagerar todo. No estoy diciendo que no haya realidad en lo que digan, pero es muy importante, muchachos, discernir entre lo que es real y lo que no”, dijo el criollo en su discurso.

Esto fue una clara referencia a las noticias amarillistas de los medios de comunicación chilenos.

“Más allá de nuestras diferencias culturales, más allá del acento, si queremos medir a una persona, mídanla por su corazón y no de dónde somos… los buenos somos más, se los juro”, sentenció el cantante.

Una invitada especial

Antes del inicio de su gira por Latinoamérica, el músico anunció que estaría acompañado de Elena Rose, quien fue una gran invitada durante su noche en Santiago de Chile.

La artista venezolana, entonó su hit “Caracas en el 2000” junto a Danny, y un público que los seguía.