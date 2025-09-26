Así fue captado un agente del ICE durante un arresto en Hyattsville, Maryland (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se ha viralizado un video del fotógrafo profesional Raphi Talisman, donde puede apreciarse la rápida acción de los agentes del ICE deteniendo a un hombre en la intersección de Hamilton Street y Queens Chapel Road en Hyattsville, Maryland. En el clip cuya duración es de 1 minuto con 3 segundos, puede evidenciarse la aprehensión de un hombre cuya identidad se desconoce. El hecho ocurrió el pasado miércoles 24 de septiembre en horas de la mañana.

Hasta el momento, las autoridades del condado Prince George's no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, los habitantes de la comunidad se mantienen a la expectativa y con incertidumbre por los hechos violentos. Aunque la grabación parece planificada, el fotógrafo aseguró que todo ocurrió después de dejar a su hijo en la escuela alrededor de las 8:30 am.

"Era una situación muy peligrosa", precisó Talismán. Por su parte, los conductores de los vehículos que transitaban en la zona tocaron la bocina y gritaron diversas palabras a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Finalmente, el implicado pidió ayuda en reiteradas oportunidades y fue movilizado en el interior de una camioneta oficial. Aun no se ha confirmado si la situación fue real o se trata de una simulación, y tampoco el paradero del hombre.

Noticia en desarrollo...