ICE se lleva a cientos de migrantes de la sede de Hyundai en Georgia

Ni las grandes corporaciones que hacen vida en Estados Unidos están a salvo de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Este viernes 5 de septiembre se confirmó que los agentes policiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron una redada en la sede de la automotriz surcoreana Hyundai.

En el operativo fueron detenidos al menos unas 475 personas por los agente de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que laboraban en las intalaciones de la compañía de autos ubicado en el estado de Gerogia.

Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), declaró en una rueda de prensa que la mayoría de las personas detenidas eran originarias de Corea del Sur.

Por su parte, la portavoz de ICE, Lindsay Williams, confirmó que la operación se realizó en la instalación de 3,000 acres (1,214 hectáreas) al oeste de Savannah, Georgia. Dijo que los agentes se enfocaron en el área de construcción de plantas de baterías.

Gobierno de Corea del Sur responde

El representate del ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de surcoreanos detenidos como "grande", aunque no proporcionó una cifra exacta. Asimismo, detalló que los trabajadores detenidos formaban parte de una grupo de compañias subcontratistas que hacían vida en la sede de Huydai.

Hasta el momento la empresa automotriz no ha emitido ningún comunicado luego del gran operativo dentro de sus intalaciones. Estasituación demuestra que el Gobierno de Trump no tiene límites en los procedimintos para capturar a migrantes.

Casos de TPS

Hay que destacar que el jueves 4 de septiembre la Administración Trump informó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que hayan recibido el documento en 2021, lo cual dejaba a casis 600.000 venezolanos con un estatus ilegal en Estados Unidos y a merced de la ICE. Pero este viernes 5 del mes en curso el el juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California, emitió un fallo para mantener el TPS vigente.