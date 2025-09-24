Servicios

Estados Unidos: Tiroteo en oficina de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos (+Detalles)

Por Jessica Molero Gómez
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 05:06 pm
Tiroteo en la oficina de ICE en Dallas
Foto: Cortesía
La mañana de hoy miércoles 24 de septiembre se produjo un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, dejando un muerto y dos heridos. El incidente ocurrió en el complejo ubicado en el 8101 de N. Stemmons Fwy, cerca del corredor I-35E, y fue calificado por las autoridades como un “acto de violencia dirigido”.

Según versiones preliminares, el presunto agresor abrió fuego desde un edificio contiguo hacia las áreas de ingreso y procesamiento del complejo. Posteriormente, se encontró al atacante sin vida debido a una herida autoinfligida, afortunadamente, ningún agente de ICE resultó lesionado durante el ataque.

Cronología de los hechos

  • 06:30 / 06:40 am: Primeras llamadas al 911 alertan sobre disparos.

  • Patrullas de Dallas Police y equipos federales acuden al lugar.

  • Las víctimas son trasladadas al Parkland Memorial Hospital.

  • El FBI asume la investigación junto con la policía metropolitana.

En el lugar se recuperaron cartuchos sin disparar con inscripciones “ANTI-ICE”, lo que sugiere que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el organismo migratorio.

El tiroteo obligó al cierre parcial de la I-35E y vías adyacentes, causando congestión y desvíos de tránsito. Se recomendó a los residentes evitar la zona hasta nuevo aviso y compartir cualquier evidencia, como videos de cámaras o dashcams, con el FBI o la policía local.

Líderes locales y federales como la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, condenaron el ataque y reforzaron la vigilancia en instalaciones del DHS en Texas. La investigación continúa con análisis de balística, entrevistas a testigos y revisión de datos digitales del sospechoso para determinar motivaciones y posibles vínculos.

Miércoles 24 de Septiembre de 2025
