Estados Unidos: Tiroteo en oficina de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos (+Detalles)

La mañana de hoy miércoles 24 de septiembre se produjo un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, dejando un muerto y dos heridos. El incidente ocurrió en el complejo ubicado en el 8101 de N. Stemmons Fwy, cerca del corredor I-35E, y fue calificado por las autoridades como un “acto de violencia dirigido”.

Según versiones preliminares, el presunto agresor abrió fuego desde un edificio contiguo hacia las áreas de ingreso y procesamiento del complejo. Posteriormente, se encontró al atacante sin vida debido a una herida autoinfligida, afortunadamente, ningún agente de ICE resultó lesionado durante el ataque.

Cronología de los hechos

06:30 / 06:40 am: Primeras llamadas al 911 alertan sobre disparos.

Patrullas de Dallas Police y equipos federales acuden al lugar.

Las víctimas son trasladadas al Parkland Memorial Hospital.

El FBI asume la investigación junto con la policía metropolitana.

En el lugar se recuperaron cartuchos sin disparar con inscripciones “ANTI-ICE”, lo que sugiere que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el organismo migratorio.

El tiroteo obligó al cierre parcial de la I-35E y vías adyacentes, causando congestión y desvíos de tránsito. Se recomendó a los residentes evitar la zona hasta nuevo aviso y compartir cualquier evidencia, como videos de cámaras o dashcams, con el FBI o la policía local.

Líderes locales y federales como la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, condenaron el ataque y reforzaron la vigilancia en instalaciones del DHS en Texas. La investigación continúa con análisis de balística, entrevistas a testigos y revisión de datos digitales del sospechoso para determinar motivaciones y posibles vínculos.