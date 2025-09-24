Reportan accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Suscríbete a nuestros canales

Un accidente aéreo sacudió la tarde de este miércoles el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según se pudo conocer de forma preliminar, una aeronave tipo Learjet 55 se precipitó a tierra al momento en el que estaba realizando maniobras para aterrizar en la terminal aérea.

El periodista de sucesos Román Camacho, el siniestro ocurrió cuando la aeronave intentaba aterrizar en la terminal aérea, generando un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

Accidente en Maiquetía genera alarma nacional

El periodista de sucesos Román Camacho indicó que personal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y los Bomberos aeronáuticos se encuentran en el lugar del siniestro atendiendo la situación.

Se espera que sean estos organismos oficiales quienes durante el transcurso de la tarde ofrezcan detalles sobre las causas reales del accidente y si este dejó al algún saldo de víctimas que lamentar entre la tripulación y pasajeros.

En las imágenes compartidas a través de redes sociales se apreciaba una espesa columna de humo elevándose desde la pista del principal aeropuerto del país. Usuarios reportaron que las operaciones aéreas presentaron retrasos mientras el personal de bomberos aeronáuticos desplegaba las labores de control y atención en el sitio de la emergencia.

Este tipo de aeronave, modelo Learjet 55, es utilizado con frecuencia para vuelos ejecutivos y privados, lo que hace fundamental conocer con exactitud cuántas personas se encontraban a bordo al momento del accidente.