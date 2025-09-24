BNC anuncia jornada especial para cambiar tarjetas de débito ¡Conoce fecha y horario!

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Nacional de Crédito (BNC) confirmó que realizará una jornada especial para sustituir las tarjetas de débito antiguas por la nueva BNC MasterCard Debit. Esta actividad se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre, en todas las agencias del país, en un horario comprendido entre 11:00 am y 4:00 pm.

Participación de clientes del antiguo BOD

Un punto importante es que los usuarios que aún poseen tarjetas del extinto BOD también podrán aprovechar este operativo para hacer el cambio. Con esta medida, el BNC busca unificar su base de clientes bajo una sola plataforma, facilitando así la gestión de sus productos financieros.

Ventajas de la nueva tarjeta

La nueva tarjeta de débito trae múltiples beneficios, entre ellos:

Pagos sin contacto gracias a su tecnología Contactless .

. Acceso y manejo de todas las cuentas BNC desde un solo plástico.

Compras en línea en comercios nacionales.

Retiro de efectivo en cajeros y pagos en puntos de venta.

Banca digital y soporte

Además de su uso físico, la tarjeta se integra con la BNC APP y BNCNET, lo que permite:

Consultar saldos y movimientos en línea.

Cambiar la cuenta asociada de manera rápida.

Acceder a servicios de MasterCard Global Services, que ofrecen atención y respaldo en todo el país.

El banco indicó que el procedimiento es gratuito y solo requiere presentar la cédula de identidad laminada en cualquiera de las oficinas.