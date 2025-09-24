Estados Unidos: Cómo vestir para la entrevista de visa y prendas que debes evitar

Suscríbete a nuestros canales

La entrevista para obtener la visa americana es uno de los momentos más decisivos para los solicitantes. Aunque la Embajada de Estados Unidos no impone un código de vestimenta, la apariencia puede influir en la percepción del oficial consular, una presentación ordenada y adecuada refleja seriedad, respeto y compromiso con el proceso.

Prendas que conviene evitar

Algunas elecciones de ropa pueden generar impresiones negativas y deben evitarse:

Mensajes políticos o ideológicos : símbolos de partidos, comunismo, nazismo o anarquismo.

Referencias a violencia o narco cultura : prendas con alusiones a drogas, armas o mensajes groseros.

Ropa demasiado informal: shorts, microfaldas, pantalones rotos, sandalias o escotes pronunciados.

Opciones recomendadas de vestimenta

Para proyectar seriedad, se aconseja vestirse como para una entrevista laboral:

Pantalón de vestir con camisa o blusa sobria.

Vestidos lisos que lleguen por debajo de la rodilla.

Colores neutros como azul marino, gris, blanco o beige.

Zapatos cerrados y limpios, evitando calzado informal.

La relevancia del DS-160

Más allá de la ropa, la información proporcionada en el formulario DS-160 es determinante, ya que este documento contiene todos los datos personales, laborales y de viaje que el oficial revisará antes y durante la entrevista, siendo la base de la decisión sobre la visa.

Errores frecuentes que se deben evitar

Algunos fallos comunes en el DS-160 incluyen:

Campos vacíos relacionados con hospedaje, empleo o historial de viajes.

No detallar la dirección completa del hotel planificado.

Omitir información laboral como puesto, antigüedad o funciones desempeñadas.

No obstante, vestirse adecuadamente es solo una parte de la preparación, la clave del éxito está en combinar apariencia, honestidad y claridad en la información proporcionada. Revisar el DS-160 con detalle, elegir ropa sobria y planificar con antelación permitirá enfrentar la entrevista con calma y confianza, aumentando las probabilidades de obtener la visa.