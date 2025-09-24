Estados Unidos: Embajada explica cómo mantenerse legalmente con la visa vencida

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Estados Unidos es un sueño frecuente, ya sea por turismo, estudio, negocios o simplemente por conocer el país. Sin embargo, muchas veces las estadías se extienden más de lo planeado, generando preocupación cuando la visa vence durante la permanencia, es por ello que conocer cómo mantenerse legalmente en estas situaciones es fundamental para evitar inconvenientes.

La Embajada de Estados Unidos ha dejado claro que, aunque la visa esté vencida, los visitantes pueden permanecer legalmente en el país si cuentan con el Formulario I-94 sellado correctamente. Este documento indica el período autorizado de estadía y es considerado por las autoridades migratorias como prueba válida de estatus legal, independientemente de la fecha de expiración de la visa.

Recomendaciones clave para los viajeros

Para asegurar que la permanencia sea legal, los visitantes deben:

Verificar que el período de estadía esté claramente indicado en el I-94.

Conservar el formulario en buen estado durante toda la visita.

Presentarlo ante autoridades migratorias si se solicita.

La política migratoria estadounidense se ha vuelto más estricta en los últimos años, con un aumento de redadas y controles por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones buscan identificar a inmigrantes cuya estadía excede el tiempo permitido, lo que hace que conocer y respetar las normas sea aún más relevante.

En la mayoría de los casos, quienes permanecen de forma irregular enfrentan deportación hacia su país de origen,también existen situaciones en las que los inmigrantes son enviados a terceros países. Esto resalta la necesidad de planificar cuidadosamente la estadía y cumplir con los requisitos legales establecidos por las autoridades estadounidenses.