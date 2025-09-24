Inameh alerta: Onda tropical 40 impactará Venezuela en estos próximos días

Suscríbete a nuestros canales

Según el más reciente boletín emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en la primera semana de octubre se espera la primera tormenta tropical del mes entrante. El organismo informó que esta onda se desplazó desde Cabo Verde a una velocidad de 25 km/h y podría generar lluvias de distintas intensidades, tormentas eléctricas y nubosidad en varias regiones del país.

Monitoreo de otras ondas tropicales según el Inameh

El Inameh también sigue de cerca el movimiento de otras ondas tropicales activas, la número 38 se espera que llegue al país hoy 24 de septiembre, mientras que la 39 avanza sobre el Atlántico y podría impactar la Guayana Esequiba a finales de mes. La vigilancia constante permite alertar a las comunidades y coordinar acciones preventivas.

Zonas donde se esperan lluvias próximamente

El pronóstico señala que los estados más propensos a recibir lluvias con esta nueva onda tropical son:

Bolívar

Amazonas

Miranda

Cojedes

Yaracuy

Lara

Aunque se prevé cielo poco nublado en otras regiones, estas áreas tendrán mayor presencia de nubosidad y posibles tormentas.

Septiembre ha sido un mes lluvioso en Venezuela, y es que Caracas vivió un fin de semana de fuertes precipitaciones que ocasionaron anegaciones, caída de árboles y crecidas de quebradas. Los sectores de Maripérez, San Agustín y las inmediaciones del Teatro Alameda fueron los más impactados por el colapso de drenajes y acumulación de agua.

En Carabobo, específicamente en Guacara, al menos 93 familias resultaron afectadas por inundaciones recientes. En Aragua, las autoridades ordenaron el cierre temporal de la vía hacia Ocumare de la Costa debido a derrumbes causados por la onda tropical 33.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano, reiteró que para este año se pronostican entre 50 y 66 ondas tropicales, de las cuales al menos 45 tendrán algún efecto sobre Venezuela. Además, destacó la activación del Sistema Estación Aurora, un mecanismo de alerta temprana que permite monitorear los riesgos y brindar información oportuna a la población.