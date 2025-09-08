INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 8 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este lunes que gran parte del país experimentará inestabilidad atmosférica. El Inameh señala que se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

Durante las primeras horas del día predominará un cielo parcialmente nublado, con algunas zonas despejadas. No obstante, se anticipa que la presencia de la Onda Tropical número 33, junto con la Zona de Convergencia Intertropical, incremente la nubosidad hacia el mediodía, lo que dará paso a precipitaciones dispersas en distintos estados.

Regiones más propensas a lluvias

De acuerdo con el reporte, los sectores que registrarán mayor actividad atmosférica son:

Oeste de Bolívar

Amazonas

Llanos Centrales y Occidentales

Centro Norte Costero, Sucre y Zulia

Guayana Esequiba, Monagas y Aragua

Andes, Lara, Falcón, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Carabobo y Guárico

En la región capitalina, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, la mañana se presentará con intervalos de cielo despejado. Sin embargo, en la tarde se formarán mantos nubosos hacia el sur y oeste, que favorecerán chubascos y tormentas aisladas hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 28 °C.

Recomendaciones para la población

Ante el aumento de las lluvias, el Inameh y Protección Civil sugieren adoptar medidas de prevención, tales como: