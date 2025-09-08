INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 8 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este lunes que gran parte del país experimentará inestabilidad atmosférica. El Inameh señala que se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo en horas de la tarde y la noche.
NOTAS RELACIONADAS
Durante las primeras horas del día predominará un cielo parcialmente nublado, con algunas zonas despejadas. No obstante, se anticipa que la presencia de la Onda Tropical número 33, junto con la Zona de Convergencia Intertropical, incremente la nubosidad hacia el mediodía, lo que dará paso a precipitaciones dispersas en distintos estados.
Regiones más propensas a lluvias
De acuerdo con el reporte, los sectores que registrarán mayor actividad atmosférica son:
-
Oeste de Bolívar
-
Amazonas
-
Llanos Centrales y Occidentales
-
Centro Norte Costero, Sucre y Zulia
-
Guayana Esequiba, Monagas y Aragua
-
Andes, Lara, Falcón, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Carabobo y Guárico
En la región capitalina, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, la mañana se presentará con intervalos de cielo despejado. Sin embargo, en la tarde se formarán mantos nubosos hacia el sur y oeste, que favorecerán chubascos y tormentas aisladas hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 28 °C.
Recomendaciones para la población
Ante el aumento de las lluvias, el Inameh y Protección Civil sugieren adoptar medidas de prevención, tales como:
-
Evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas.
-
Desconectar equipos electrónicos sensibles a las fluctuaciones.
-
Conducir a velocidad moderada en carreteras húmedas.
-
Respetar las normas de tránsito y atender a los funcionarios en las vías.