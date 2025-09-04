CLIMA

INAMEH: Pronóstico del clima para hoy 4-sep, tras llegada de la Onda Tropical Nº33

Con este evento climático, septiembre comienza con un panorama de inestabilidad atmosférica que mantendrá a la población en alerta.

Por Jessica Molero Gómez
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 10:54 am
INAMEH
Foto: Cortesía
El Inameh anunció que este jueves 4 de septiembre se registró la llegada de la Onda Tropical Nº33 a Venezuela, y es que, el fenómeno ingresó por la Guayana Esequiba y se prevé que provoque lluvias de intensidad variable en gran parte del país. 

De acuerdo con el reporte oficial, la onda tropical está interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical, lo que incrementa la formación de nubosidad y sistemas convectivos. Este proceso es responsable de generar lluvias de rápida evolución, acompañadas en muchos casos por descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían afectar diferentes regiones.

Regiones más afectadas

El instituto precisó que los estados con mayor incidencia de precipitaciones serán:

  • Guayana Esequiba

  • Bolívar y Amazonas

  • Guárico, Miranda, Aragua y Carabobo

  • Yaracuy, Falcón, Lara y Portuguesa

  • Cojedes, Barinas y Apure

  • Trujillo y Zulia

En estas zonas, se esperan lluvias frecuentes, especialmente durante la tarde y la noche, cuando la actividad atmosférica tiende a intensificarse.

El organismo también informó que ya se encuentra bajo monitoreo la Onda Tropical Nº34, la cual podría ingresar al país entre el 10 y el 11 de septiembre. Aunque aún no se define el impacto que tendrá, se estima que mantenga el patrón de lluvias que ha caracterizado a las últimas semanas, prolongando las condiciones de inestabilidad climática.

Jueves 04 de Septiembre de 2025
