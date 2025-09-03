Estados Unidos: Cuáles beneficiarios del Seguro Social cobran hoy y cuándo son los próximos pagos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) inició los pagos correspondientes a septiembre con un grupo específico de beneficiarios, y es que, hoy miércoles 3 de septiembre recibieron sus acreditaciones aquellas personas que comenzaron a percibir jubilación antes de 1997, junto con cónyuges y sobrevivientes que también son parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Quiénes pueden acceder al Seguro Social en EEUU

El Seguro Social en Estados Unidos cubre a distintos sectores de la población. Los principales grupos son:

Jubilados : trabajadores que cumplieron con los requisitos de cotización y edad.

Personas con discapacidad : quienes no pueden seguir en el mercado laboral debido a condiciones médicas graves y permanentes, a través del Seguro de Incapacidad (SSDI).

Sobrevivientes: familiares de trabajadores fallecidos que hayan contribuido al sistema.

Fechas de los próximos pagos de septiembre

Después del primer depósito, el calendario del Seguro Social sigue con tres fechas adicionales:

10 de septiembre: pagos para personas nacidas entre el 1 y el 10.

17 de septiembre: pagos para quienes cumplen entre el 11 y el 20.

24 de septiembre: pagos destinados a los nacidos entre el 21 y el 31.

Cómo verificar tu pago del Seguro Social

Para confirmar la llegada del dinero, los usuarios pueden ingresar a la página oficial de la SSA o revisar su perfil en línea a través de My Social Security. Desde esa plataforma es posible verificar la fecha de depósito, revisar el historial de pagos e incluso actualizar la información bancaria registrada.

En Estados Unidos, los pagos del Seguro Social representan un pilar para la estabilidad económica de millones de familias. Para los jubilados, suelen ser la principal fuente de ingresos, mientras que para sobrevivientes y personas con discapacidad constituyen un apoyo vital para cubrir gastos de salud, vivienda y alimentación.