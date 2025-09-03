Incremento en los beneficios del Seguro Social: Jubilados y beneficiarios recibirán $4,018 en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El mes de septiembre de 2025 trae importantes novedades para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado un aumento en los pagos, lo que representa una buena noticia para jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes.

La SSA ha anunciado un incremento del 2.5% en los pagos mensuales, un ajuste automático diseñado para proteger a los beneficiarios del impacto de la inflación. Este aumento, conocido como ajuste por costo de vida (COLA), se reflejará directamente en los depósitos sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún trámite adicional.

Este mecanismo es crucial para asegurar que el poder adquisitivo de los beneficiarios no se vea erosionado por las fluctuaciones económicas, permitiéndoles mantener un nivel de vida adecuado.

Calendario de pagos del Seguro Social en septiembre

La SSA ha establecido un calendario específico para los pagos de septiembre, organizado según la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Las fechas son las siguientes:

• 3 de septiembre: Cobran quienes reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997.

• 10 de septiembre: Pagos para los nacidos entre el 1 y el 10 del mes.

• 17 de septiembre: Pagos para los nacidos entre el 11 y el 20.

• 24 de septiembre: Pagos para los nacidos entre el 21 y el 31.

Este sistema permite a la SSA gestionar un flujo ordenado de depósitos, asegurando que cada grupo reciba sus fondos puntualmente.

Monto máximo del Seguro Social en 2025

Para aquellos que se jubilan en 2025, el beneficio máximo del Seguro Social alcanza los $4,018 mensuales. Sin embargo, este monto solo es accesible para quienes se jubilan a la edad plena de retiro, que actualmente es de 67 años para las personas nacidas en 1960 o después.

Es importante destacar que quienes decidan retrasar su jubilación podrán aumentar su beneficio mensual, accediendo así a un monto superior. Con un monto máximo alcanzable de $4,018, esta actualización representa un paso importante para garantizar la estabilidad financiera de jubilados y personas con discapacidad en un entorno económico cambiante.