Estados Unidos: Calendario de pagos SSI y SSDI en septiembre para beneficiarios del Seguro Social

En septiembre, millones de beneficiarios en Estados Unidos recibirán sus pagos correspondientes al Seguro Social (SSI y SSDI), estas ayudas representan un alivio económico fundamental para jubilados, personas con discapacidades y familias que dependen de este ingreso mensual.

Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tienen asegurado su pago el 1 de septiembre. Este apoyo está destinado principalmente a personas con bajos recursos económicos, ancianos y ciudadanos con discapacidades que no pueden generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Fechas de depósitos para los jubilados y SSDI

En el caso de quienes reciben jubilación o pagos por discapacidad del Seguro Social (SSDI), el cronograma depende de la fecha de nacimiento.

Nacidos entre el 1 y el 10: reciben el pago el 11 de septiembre.

Nacidos entre el 11 y el 20: reciben el pago el 18 de septiembre.

Nacidos entre el 21 y el 31: reciben el pago el 25 de septiembre.

Quiénes reciben doble pago este mes

Un punto importante a destacar es que algunos beneficiarios del SSI tendrán un doble depósito en septiembre, esto ocurre porque el pago de octubre se adelantará a mañana 30 de septiembre, ya que el 1 de octubre cae domingo, día no hábil para la SSA, este detalle suele generar dudas, pero es una práctica común en el calendario oficial.

Para evitar contratiempos, los especialistas recomiendan revisar las cuentas bancarias con frecuencia y mantener los datos actualizados en la plataforma de la SSA. También es importante que los beneficiarios conozcan los canales de atención en caso de retrasos o inconsistencias en los depósitos.