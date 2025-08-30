Estados Unidos: Guía clave para renovar tu permiso de trabajo y evitar su vencimiento

Suscríbete a nuestros canales

El permiso de trabajo en Estados Unidos es un documento esencial para los inmigrantes que desean laborar de manera legal mientras regularizan su estatus migratorio, este documento, conocido como Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), es otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y tiene una vigencia limitada, por lo que debe renovarse oportunamente.

El proceso de renovación es responsabilidad directa del titular del documento, quien debe presentar el formulario I-765 ante USCIS. Aunque los empleadores pueden orientar a sus trabajadores, no están autorizados a realizar el trámite en su nombre, la falta de renovación puede ocasionar la pérdida temporal del derecho a trabajar, con consecuencias laborales y migratorias.

Para evitar inconvenientes, USCIS recomienda solicitar la renovación con hasta 180 días de anticipación a la fecha de vencimiento del permiso. Adelantar el trámite otorga un margen de seguridad mientras la solicitud es procesada y reduce el riesgo de quedar en un estado de inhabilitación laboral.

En algunos casos, cuando la solicitud se presenta a tiempo, los solicitantes pueden beneficiarse de una extensión automática de hasta 540 días. Esto significa que la persona podrá seguir trabajando legalmente mientras USCIS revisa su caso, sin embargo, esta medida no aplica para todos, por lo que es vital confirmar si la categoría migratoria específica es elegible.

Riesgos de no renovar a tiempo el permiso de trabajo en EEUU

Si el permiso de trabajo vence y la persona no solicitó la renovación con antelación, o no califica para la extensión automática, deberá detener su actividad laboral. Continuar trabajando sin autorización puede traer complicaciones legales, afectar procesos migratorios futuros e incluso generar problemas con el empleador.