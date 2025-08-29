Servicios

EEUU impone multas por esta cantidad de dinero para quienes incumplan este requisito

Es fundamental cumplir con las exigencias de las autoridades migratorias para evitar la expulsión definitiva del país norteamericano 

Por Patricia Briceño
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 06:32 pm
En los últimos meses, la Administración de Donald Trump ha endurecido las políticas antinmigrantes con la finalidad de garantizar la seguridad y el ingreso regular a los Estados Unidos. En este sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impondrá multas de hasta 998 dólares por cada día a quienes permanezcan en el país norteamericano tras recibir una orden de expulsión.

¿Cuáles son las otras sanciones que puede enfrentar los migrantes?

Los migrantes pueden enfrentar diferentes sanciones que incluyen el arresto y la deportación. Con esta normativa se desean reforzar las leyes de inmigración. Inicialmente, los afectados recibirán una notificación oficial de multa y luego, deberán abandonar el país de manera voluntaria. Las autoridades se encargarán de corroborar la situación y en caso de no acatar la decisión pueden experimentar:

  • Una deuda desde la fecha de vencimiento del aviso. Si el migrante no proporciona una respuesta, la deuda será enviada por cobro federal y afectará el historial financiero.  

  • Gravámenes a bienes y cuentas bancarias.

¿Cómo evitar las multas en EEUU?

Aquellos extranjeros que reciban una orden de deportación definitiva o multas para garantizar su salida del país deben realizar lo siguiente:

  • Consignar una resolución de apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) si aún se mantiene en el plazo establecido. Después, debe esperar la respuesta de las autoridades migratorias.

  • Pedir una suspensión temporal que contempla motivos humanitarios, sociales, políticos.

  • Solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS) para permanecer y laborar legalmente en EEUU.

  • Buscar asesoría legal o un abogado especializado en inmigración, para evaluar las posibles soluciones de acuerdo a su caso.

