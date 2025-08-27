Nuevo requisito para la visa americana, lo que debes saber desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para obtener la visa americana ha cambiado y, a partir de septiembre, los solicitantes deberán cumplir con un nuevo requisito obligatorio, esta medida busca reforzar la seguridad en los trámites migratorios y garantizar una mayor verificación de la información aportada por los usuarios.

La actualización se centra en la documentación exigida durante la solicitud, ahora, además de los formularios y comprobantes tradicionales, se pedirá un respaldo adicional que permita confirmar la validez de los datos personales y financieros del solicitante. Este cambio aplica tanto para quienes realizan el trámite por primera vez como para los que buscan renovar su visa.

Documentos indispensables

Entre los requisitos básicos que ya se solicitaban, se encuentran:

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez.

Llenado del formulario DS-160 en línea.

Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Constancia de cita programada en la embajada o consulado.

Con la nueva disposición, será necesario presentar documentación adicional que respalde el historial personal y económico del solicitante.

Para muchos usuarios, este cambio implica prepararse con más antelación y reunir papeles que antes no eran exigidos. Expertos recomiendan verificar los detalles actualizados en la página oficial de la embajada de Estados Unidos y revisar que toda la información esté en orden antes de acudir a la cita consular.

Las autoridades estadounidenses han explicado que este requisito responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control migratorio, el objetivo es reducir riesgos de fraude, suplantación de identidad o información incompleta en los expedientes de solicitud.