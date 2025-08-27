Esta cadena de supermercados anuncia cierre masivo de sucursales en 6 estados

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados Walmart anunció el cierre masivo de sucursales en al menos 6 estados, tras experimentar bajo rendimiento financiero. En este sentido, los estadounidenses se verán afectados por la medida, principalmente quienes residen en zonas rurales y tienen poco acceso a productos de calidad a precio asequible.

¿Cuál es la información oficial?

Actualmente, circula una información en diferentes portales web relacionada con el cierre de sedes de Walmart. Aunque esto fue confirmado por la cadena a finales de 2024, la medida involucra ubicaciones en California y Georgia.

A principios del año en curso, fueron cerradas varias tiendas por presentar problemas económicos. Hoy en día, las autoridades de la cadena están enfocados en la inversión y expansión, incluyendo mayor tecnología en las sucursales del país norteamericano.

¿Cuáles son las tiendas que cerró Walmart?

A continuación, te detallamos las sucursales afectadas por el cierre:

California

San Diego: 2121 Imperial Ave. (9 de febrero de 2024)

El Cajón: 605 Fletcher Parkway, Parkway Plaza. (9 de febrero de 2024)

West Covina: 2753 E. Eastland Center Dr. (29 de marzo de 2024).

Granite Bay: Neighborhood Market: 4080 Douglas Blvd. (12 de abril de 2024)

Fremont: 40580 Albrae St. (24 de mayo de 2024)

Georgia

Dunwoody: 4725 Ashford Dunwoody Rd. (12 de julio de 2024)

Marietta: Neighborhood Market, 3101 Roswell Rd. (12 de julio de 2024)

¿Cuáles son las estrategias para el futuro?

