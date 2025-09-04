Yankees de Nueva York sostienen preocupante registro en los innings finales (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York sufrieron una dolorosa derrota este miércoles 3 de septiembre, luego de ser superados por los Astros de Houston en lo que fue un verdadero duelo de bateo, que culminó con un triunfo 8-7 por parte de los siderales, gracias especialmente a un octavo episodio bastante acontecido.

El equipo dirigido por Aaron Boone estuvo arriba en el marcador por la mayor parte del juego, sin embargo, el bullpen del equipo no pudo sostener la ventaja que habían fabricado, y el conjunto local tomó las riendas del compromiso en el octavo inning, luego de la debacle que vivieron Devin Williams y Camilo Doval.

De esta manera, los Yankees de Nueva York sumaron además una estadística sumamente negativa, que ha sido incluso causante de que el equipo no se encuentre mucho más alto en la División Este de la Liga Americana, y que explica también en gran parte la remontada que selló el equipo de Houston.

Últimos innings de terror para los Yankees

La de este miércoles 3 de septiembre fue la vez número 12 en lo que va de temporada en la que los Yankees de Nueva York desperdician una ventaja de dos o más carreras después del sexto episodio, siendo el segundo equipo al que más le ha sucedido esto en 2025.

Solo los Cascabeles de Arizona han desperdiciado más veces ventajas de dos o más rayitas en lo que va de campaña, ya que les ha ocurrido 14 veces este desafortunado hecho.

Esto sin duda es una muestra de que a los Yankees les cuesta bastante cerrar los juegos, y también es un llamado de atención directo para el bullpen de los "Bombarderos del Bronx", que ostenta la décima peor efectividad del beisbol, y además es el sexto que más derrotas acumula. Puntos a mejorar de manera inmediata si los "Mulos" quieren convertirse en un candidato al título.